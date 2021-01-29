На iPhone 12 Pro Max зняли фільм про дівчинку та містичного монстра

Камери сучасних смартфонів в умілих руках можуть творити дива. З їх допомогою вже знімають музичні кліпи та навіть фільми. Черговим доказом стала робота китайського режисера Лулу Вана, який зняв короткометражку про фантастичне чудовисько на iPhone 12 Pro Max.

12-хвилинний фільм розповідає історію маленької дівчинки та міфічної істоти Нянь, яка, згідно з китайським фольклору, є чимось середнім між биком, левом і псом. З'являється він напередодні китайського Нового року, щоб поласувати людьми та тваринами.

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Картина була знята цілком і повністю на iPhone 12 Pro Max. Звичайно, додатково використовувався ручний стабілізатор, а весь матеріал потім оброблявся. Відзначається, що підтримка формату Dolby Vision дозволила зняти багато сцен при поганому освітленні без використання додаткового обладнання.

За словами авторів, у порівнянні з великими камерами використання смартфона дає багато простору для творчості. Так, з ним вдається робити знімки, які складно або майже неможливо отримати за допомогою традиційного обладнання. Наприклад, можна знімати з наповненої водою раковини, прикріпити смартфон до колеса візка або стелі.

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