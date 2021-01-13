Ентузіаст запустив десктопну версію Linux на iPhone: відео

На відміну від Android-гаджетів, смартфони Apple практично не піддаються модифікаціям прошивки – за винятком пристроїв, які пройшли процедуру джейлбрейка. Саме цим методом і скористався один із користувачів Reddit, щоб провести глибоку "модернізацію" свого iPhone.

У результаті 16-річному ентузіасту вдалося встановити на свій пристрій повноцінну ОС Linux Ubuntu 20.04.

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За словами користувача з ніком newhacker1746, для експерименту він використовував iPhone 7, на якому не завантажувалася iOS через проблеми з внутрішньою пам'яттю. Власник гаджета застосував джейлбрейк checkra1n на базі експлойта checkm8, завдяки чому на пристрій встановилася стороння ОС в текстовому режимі.

Трохи пізніше автор поста опублікував другий відеоролик, в якому продемонстрував роботу графічного інтерфейсу операційної системи та запуск різних додатків. Зокрема, він стверджує, що написав відповідний пост з браузера Firefox безпосередньо з "модифікованого" пристрою.

"Я відчуваю велику гордість, що використовував Linux для однієї з його класичних цілей: перепрофілювання пристроїв, які інакше не можна було б використовувати. Цей iPhone ніколи не зможе знову завантажити iOS, оскільки його NAND повністю мертвий. Однак він без проблем завантажує Linux і монтує файлову систему через USB-порт", – пише ентузіаст.

Відповідні інструкції автор відео розмістив на Github – ознайомитися з ними можуть всі охочі. Ми ж наполегливо не рекомендуємо спробувати зробити щось подібне зі своїм iPhone!

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