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На Google-картах показали Лохнеське чудовисько

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Знімок дійсно дозволяє побачити силует дивної істоти - фото 1
Знімок дійсно дозволяє побачити силует дивної істоти / dailystar

Мешканка США Ліза Стаут виявила на одному зі знімків Google Earth силует дивної істоти.

Жінка вважає, що це може бути те саме містичне Лохнеське чудовисько.

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"Я побачила істоту, яка, як мені здається, може бути Нессі чи принаймні тим, що найчастіше сприймають за нього місцеві жителі і туристи", – зазначила американка. Пошуками монстра вона зайнялася після того, як втратила роботу. Кожного тижня вона виділяла час, щоб переглядати карти і фотографії користувачів, зроблені поблизу курорту Loch Ness Highland Resort.

Знайдений знімок дійсно дозволяє побачити силует дивної істоти, яка виходить з води на декілька метрів. "Сподіваюся, що цей знімок допоможе зберегти його історію, оскільки я вважаю, що існування монстра розбурхуватиме уяву ще не одного покоління людей", – зазначила жінка.

Мешканка США Ліза Стаут виявила на одному зі знімків Google Earth силует дивної істоти - фото 278254
Мешканка США Ліза Стаут виявила на одному зі знімків Google Earth силует дивної істоти

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Джерело: dailystar
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