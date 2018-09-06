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Google запустив новий інструмент для пошуку даних

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Google планує розширити список джерел - фото 1
Google планує розширити список джерел / engadget

Пошукова система Google запускає новий інструмент Dataset, який стане у пригоді науковцям.

Інструмент надає прямий доступ до відкритих даних про наукові дослідження, статистику та іншу інформацію. Функція має заощадити час на пошук даних, необхідних для досліджень вчених і журналістів.

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Dataset виглядає як окремий архів даних, в якому зібрані дослідження, зображення та відеозаписи НАСА, NOAA, Гарвардського університету та Міжвузівського консорціуму з політичних і соціальних досліджень. Інструмент виглядає досить зручним у використанні: за одним ключовим словом вам запропонують найбільш актуальні дані одразу у рядку пошуку.

В майбутньому Google планує розширити список джерел – наразі дослідникам доступні супутникові дані про погоду і навколишнє середовище та урядові дані, включаючи статистику.

Google запустив новий інструмент для пошуку даних - фото 274646
Google запустив новий інструмент для пошуку даних

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Джерело: engadget
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