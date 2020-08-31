На Гаваях виявили найгарячіше озеро у світі

У 2019 році озеро помітили у кратері вулкана пілоти вертольотів, які пролітали над ним. З того часу експерти почали стежити за ним, використовуючи супутники NASA.

Гавайська вулканічна обсерваторія (HVO) повідомила, що температура води в озері вулкана Кілауеа склала близько 82 градусів за Цельсієм (180 градусів за Фаренгейтом). Таким чином, це найгарячіша водойма світу.

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Температура в озері почала підійматися з минулого року. Крім того, вчені помітили, що воно збільшується в довжину і ширину і займає площу понад 2,5 га. Озеро має глибину понад 40 м.

Загалом, поки вулкан Кілауеа не подає ознак сильного виверження, але поверхневі води на вершині становлять потенційну небезпеку. Магма, взаємодіючи з приповерхневими водами, може при деяких обставинах викликати сильні парові вибухи.

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