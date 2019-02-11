На Гаваях піднялися 20-метрові хвилі і валить снігопад

Унаслідок шторму на Гаваях зламано десятки дерев та зірвано дроти ліній електропередачі.

Потужний зимовий штopм приніс нa Гaвaї 20-мeтpoві хвилі і снігопади в гірських районах.

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У місцевому зоопарку поскаржилися, що вітер пошкодив клітки, унаслідок чого втекли декілька екзотичних птахів. Через негоду без електроенергії залишилися 14 тис. будинків. Через повалені дерева багато доріг виявилися перекритими.

Наразі більшість пляжів і національних парків закриті. На Великому острові відкрили два пункти прийому людей, житло яких могло постраждати від шторму.

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