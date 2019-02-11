Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

На Гаваях піднялися 20-метрові хвилі і валить снігопад

  • 84
Наразі більшість пляжів і національних парків закриті - фото 1
Наразі більшість пляжів і національних парків закриті / YouTube

Унаслідок шторму на Гаваях зламано десятки дерев та зірвано дроти ліній електропередачі.

Потужний зимовий штopм приніс нa Гaвaї 20-мeтpoві хвилі і снігопади в гірських районах.

І ще: Рятувальники оголосили попередження для українців

У місцевому зоопарку поскаржилися, що вітер пошкодив клітки, унаслідок чого втекли декілька екзотичних птахів. Через негоду без електроенергії залишилися 14 тис. будинків. Через повалені дерева багато доріг виявилися перекритими.

Наразі більшість пляжів і національних парків закриті. На Великому острові відкрили два пункти прийому людей, житло яких могло постраждати від шторму.

Читайте також: Мережу заполонив новий зимовий флешмоб

Джерело: weather
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
  • 11 лютого, 22:15
  • 1880
Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
  • 09 лютого, 17:23
  • 1950
Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
  • 17:50
  • 31320
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події