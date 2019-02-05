На Гаваях хочуть заборонити продаж сигарет тим, хто молодші за 100 років

Законодавче зібрання штату Гаваї розглядає законопроект про поступове підвищення віку продажу сигарет до 100 років. Закон має набути чинності до 2024 року.

Новий законопроект передбачає, що уже до наступного року сигарети зможуть купити лише ті, хто досяг віку у 30 років. І з кожним наступним роком мінімальний вік, що дозволятиме купити цигарки, буде підвищуватися на 10 років. Так, до 2024 року цей вік становитиме не менше, ніж 100 років.

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Цей захід автоматично позбавить сигарет навіть столітніх курців, оскільки ніхто не стане завозити в штат тютюн.

Молодші за 100 років не зможуть купити сигарети на Гаваях

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