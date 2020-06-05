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На фото показали рідкісного дрозда-альбіноса

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На фото показали рідкісного дрозда-альбіноса - фото 1

В англійському графстві Норфолк оселився рідкісний чорний дрізд-альбінос у дворі приватного будинку і здивував мешканців. Очевидці спочатку подумали, що це голуб.

31-річна Наташа Ковел з дітьми підгодовували у своєму саду пташенят чорного дрозда і помітили незвичайного білого птаха. "Це було дивовижно. Нас всіх це дуже вразило. Ми спостерігали, як самка чорного дрозда годує свого малюка. Потім ми пішли за пташиним кормом, а коли повернулися, побачили цю білу птицю", – розповіла британка.

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Ковел спочатку подумала, що до них у двір залетів голуб. Потім вона з'ясувала, що в їхньому саду живе унікальний дрізд-альбінос. "Я ніколи не бачила нічого подібного, цей птах просто заворожив мене. Ми відчуваємо себе особливими через те, що він оселився саме в нашому саду", – зізналася вона.

До родини Ковел періодично стали заглядати сусіди, щоб наживо помилуватися дроздом-альбіносом. "Одного разу до нас прийшов 82-річний чоловік з біноклем і сказав, що він захоплюється птахами і спостерігає за ними з шести років. Однак він ніколи не стикався з чорним дроздом білого забарвлення", – переказала британка їхній діалог.

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Джерело: dailymail
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