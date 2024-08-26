Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відвідала військових у госпіталі та принесла медалі

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відвідала поранених українських військових у головному клінічному госпіталі. Вона принесла з собою медалі та розповіла про свою перемогу.

Про це розповів очільник НОК України Вадим Гутцайт, опублікувавши фото із зустрічі на своїй сторінці у Facebook.

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Титулована спортсменка відвідала один з клінічних госпіталів, де українські бійці проходять лікування. Харлан прийшла до військових з бронзовою та золотою медалями, які вона завоювала на Олімпійських іграх у Парижі.

Я їх не одягаю. Мені хочеться їх просто дати потримати, щоб з ними фотографувалися, бо вони також і ваші. Тому що завдяки вам існує наша країна. Ви допомагаєте неймовірно, дякую вам за це. І це також ваша перемога, – сказала Харлан.

Нагадаємо, що 12 серпня було оголошено аукціонз продажу шаблі олімпійської чемпіонки, якою вона здобула переможний удар у фіналі фехтування на Олімпійських Іграх у Парижі.

Шабля дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан була продана за 10 мільйонів гривень. Переможцем аукціону став харківський футбольний клуб FC Metalist 1925. Усі отримані кошти будуть направлені на придбання автоматизованих турелей "ШаБля" для піхоти.

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