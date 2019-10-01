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На фестивалі Burning Man побудували дерев'яну сауну: ефектні фото

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Дерев'яна сауна на фестивалі Burning Man - фото 1
Дерев'яна сауна на фестивалі Burning Man / dezeen

Фінська студія JKMM Architects об'єдналася з організацією Sauna on Fire заради будівництва дерев'яної сауни, що стала частиною фестивалю Burning Man в пустелі штату Невада.

"Ми хотіли показати сауну – і як типову будівлю, і як особливий досвід, – іншим учасникам фестивалю, тому що це так глибоко відображає фінську ідентичність і культуру. Крім того, ідея побудувати сауну в пустелі була настільки божевільною, що ми просто не могли цього не зробити", – пояснив представник JKMM Architects.

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За час фестивалю в сауні побували понад тисячу відвідувачів. На думку авторів проєкт, вона відмінно вписалася в тематику Burning Man цього року – "Метаморфози".

Для будівництва павільйону, який отримав назву Steam of Life, використовували мінімум матеріалів. Між дерев'яними плитами залишили зазори, які дозволяли потрапляти природному світлу. Крім вхідної зони і парної, павільйон містив цілий атріум в центрі – для необхідного після сауни відпочинку і розслаблення.

На фестивалі Burning Man побудували дерев'яну сауну: ефектні фото - фото 358741

На фестивалі Burning Man побудували дерев'яну сауну: ефектні фото - фото 358742

На фестивалі Burning Man побудували дерев'яну сауну: ефектні фото - фото 358743

На фестивалі Burning Man побудували дерев'яну сауну: ефектні фото - фото 358744

На фестивалі Burning Man побудували дерев'яну сауну: ефектні фото - фото 358745

На фестивалі Burning Man побудували дерев'яну сауну: ефектні фото - фото 358746

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Джерело: dezeen
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