Химерні будиночки, які можна побачити лише у Бельгії

Після того, як блогер Ханнес Куденіс виставив у мережі цю добірку фотографій, названу "Потворні будинку Бельгії", з'явилося нове визначення художнього стилю: "бельгійська архітектура".

Природно, це жартівлива назва ніякого відношення до мистецтва не має, а лише уособлює незрозумілий політ думки деяких власників будинків або авторів проєктів, що викликають подив і доволі смішні асоціації.

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Ханнес Куденіс, прогулюючись вуличками різних міст Бельгії, часто помічав дивні будинки, які мають неординарні форми з незрозумілими елементами на фасадах. Це настільки захопило молодого чоловіка, який займається фотографією, що він вирішив цілеспрямовано збирати колекцію знімків найбільш неординарних будівель. При цьому він наполегливо шукав причину такого дивного захоплення архітекторів країни. Проводячи дослідження, він дійшов до висновку, що бельгійці прагнуть ламати стереотипи і йти проти всяких правил, а часом і розуму.

Як виявилося, таке будівництво підтримують дуже ліберальні закони країни у сфері містобудування, що дозволяють проєктувати будинки на свій розсуд. І тут фантазія або мрії деяких власників апартаментів і архітекторів втрачають будь-яку логіку і здоровий глузд, підштовхуючи на створення абсолютно безглуздих і небезпечних житлових об'єктів.

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