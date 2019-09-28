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Еко-готель у Норвегії, про який мріють туристи: яскраві фото
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Норвегія відрізняється не лише своїми пейзажами, а й архітектурою, тому часто для мандрівників вона стає справжнім відкриттям та справляє враження на все життя. І цей невеличкий готель біля моря і гір також захоплює туристів.
Архітектурна студія Stinessen Arkitektur розпочала створення екоготелів Manshausen ще у 2015 році, і відтоді на острові Маншаузен з'явилось декілька незвичайних будинків, які зачаровують своїм виглядом та видами з віком. Відзначимо, що цей острів розміщується між горами та Баренцовим морем, а також тут мешкає найбільша у світі популяція орланів.
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Така атмосфера й надихнула архітекторів спроєктувати сучасні та відкриті екоготелі на вершинах скель, потурбувавшись про висоту хвиль, підняття рівня моря та екстремальні погодні умови. Таким чином, у Manshausen 2.0 можна не хвилюватись про негоду та повністю насолоджуватись красою Норвегії.
Автор фото: Adrien Giret
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