Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

На Фарерах завершили будівництво першої у світі автомобільної розв'язки на дні океану

  • 36
Тунель Eysturoy на Фарерах - фото 1
Тунель Eysturoy на Фарерах / bbc

На Фарерських островах після трьох років будівництва відкриють підводний автомобільний тунель Eysturoy. 11-кілометровий тунель, що проходить на 189 метрах нижче рівня Атлантичного океану, з'єднає місто Торсхавн з двома точками на острові Естурой.

Частиною тунелю Eysturoy стане перша у світі підводний кільцева розв'язка, художнім оформленням якої займається Тондура Петурссон. Художник створить 80-метрову інсталяцію зі скульптур, красу яких підкреслить блакитне фонове підсвічування.

І ще: Пара з США подолала шлях до Місяця і назад на найдешевшому авто

Завдяки цьому об'єкту, шлях жителів сіл Естурой - Рунавік і Стрендур до столиці скоротиться з 55 до 17 км. На машині він становитиме близько 16 хвилин. Загальна протяжність тунелю становить 11,2 км.

Відомо, що будівництво тунелю обійшлося приблизно у 162 мільйони доларів. Проїзд по об'єкту буде платним. Легковому автомобілю доведеться заплатити 75 данських крон (близько 12 євро). Для місцевих жителів передбачені абонементи.

Читайте також: На продаж виставили рідкісний суперкар з незвичайними фарами і двигуном

Джерело: bbc
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
  • 30 листопада, 20:20
  • 1678
Скільки днів на рік проводять у своєму смартфоні найактивніші користувачі: шокуюча цифра
  • 22 листопада, 08:51
  • 89
Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків
  • 29 листопада, 18:52
  • 212
Загрузка...
Новини