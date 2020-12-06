На Фарерах завершили будівництво першої у світі автомобільної розв'язки на дні океану

На Фарерських островах після трьох років будівництва відкриють підводний автомобільний тунель Eysturoy. 11-кілометровий тунель, що проходить на 189 метрах нижче рівня Атлантичного океану, з'єднає місто Торсхавн з двома точками на острові Естурой.

Частиною тунелю Eysturoy стане перша у світі підводний кільцева розв'язка, художнім оформленням якої займається Тондура Петурссон. Художник створить 80-метрову інсталяцію зі скульптур, красу яких підкреслить блакитне фонове підсвічування.

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Verdens første rundkørsel i en undervandstunnel er en realitet på Færøerne. Med rundkørslen bliver der adgang til tunnellen fra både nord- og sydsiden af bugten Skálafjørður. Den færøske kunstner Tróndur Patursson har udsmykket rundkørslen. Foto: Portal #dkmedker #færøerne pic.twitter.com/3NZ1Qwx1Yy — Marita á Rógvi (@_marogvi) December 2, 2020

Завдяки цьому об'єкту, шлях жителів сіл Естурой - Рунавік і Стрендур до столиці скоротиться з 55 до 17 км. На машині він становитиме близько 16 хвилин. Загальна протяжність тунелю становить 11,2 км.

Відомо, що будівництво тунелю обійшлося приблизно у 162 мільйони доларів. Проїзд по об'єкту буде платним. Легковому автомобілю доведеться заплатити 75 данських крон (близько 12 євро). Для місцевих жителів передбачені абонементи.

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