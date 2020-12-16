На екрани вийде фільм про легендарну гру Mortal Kombat: названа дата прем'єри

На платформі HBO Max і екранах кінотеатрів вийде фільм "Смертельна битва", який зняли за мотивами популярної гри Mortal Kombat. І уже відома дата прем'єрного показу.

Фільмом займається студія Warner Bros. За словами продюсера Тодда Гарнера, трейлер буде представлений тільки в наступному році. Про це стало відомо на офіційній сторінці фільму в Twitter.

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Так, спочатку стрічка повинна була вийти 15 січня 2021 року, але через пандемію COVID-19 прем'єра була перенесена, і запланована тепер на 16 квітня 2021 року. Зйомки стартували ще 15 вересня 2019 року в Південній Австралії і офіційно були завершені 13 грудня. Сюжет кінострічки поки невідомий.

Mortal Kombat – це серія відеоігор в жанрі файтинг. Ігри спочатку розроблялися Midway Games для аркадних автоматів, а згодом були перенесені на інші платформи.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020

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