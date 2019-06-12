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На eBay продали найшвидший у світі будинок на колесах
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Будинок на колесах – це не завжди про нудний фургон для повільного пересування від одного кемпінгу до іншого. До прикладу, GMC Transmode 1976 року випуску з потужним 7,4-літровим бензиновим V8 абсолютно не підпадає під категорію "хаток для равликів".
Дім на колесах, який продавався в американському містечку Секім біля підніжжя Олімпік-Маунтінс, його власник, не соромлячись, назвав в оголошенні "найшвидшим у світі автобудинком".
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Жодних цифр, які б підтвердили цю заяву, він чомусь не вказав. Але просто подивіться на цей фургон. GMC Transmode 1976 року випуску хизується намальованими на бортах язиками полум'я та величезним антикрилом на даху.
Автодім оснащувався 6,6-літровим V8 з триступеневою автоматичною коробкою передач Turbo-Hydramatic 425, але в оголошенні вказано, що власник замінив його на потужніший мотор Chevrolet 454 – це V8 об'ємом 7,4 літра з електронною системою запалювання. До того ж на фургон встановлена нова підвіска та потужні гальма. Тим паче, що автівка у відмінному стані.
Зауважимо, що за дім на колесах просили якихось там 8700 доларів і він знайшов нового власника протягом кількох годин.
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