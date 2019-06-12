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Газонокосарка Honda встановила новий рекорд Гіннеса

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Газонокосарка розганяється до понад 240 кілометрів на годину - фото 1
Газонокосарка розганяється до понад 240 кілометрів на годину

Газонокосарка Honda Mean Mower V2 встановила новий рекорд книги Гіннеса по розгону з місця до 100 миль на годину (161 кілометр на годину). На автодромі Dekra Lausitzring неподалік Дрездена гонщиця Джессіка Хокінс змогла показати середній час 6,29 секунди.

Друга версія екстремальної газонокосарки Honda Mean Mower побудована навколо індивідуально спроектованого сталевого шасі з кузовом від міні-трактора Honda HF 2622.

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Місце стандартного двигуна в ній займає літрова рядна "четвірка" від супербайка CBR1000RR Fireblade SP – на 13 000 оборотах на хвилину вона видає 203 кінських сили. Маса рами і двигуна – 69,1 кілограма.

Всередині ховається понад 2 сотні 'конячок' - фото 333401

Питома потужність Mean Mower V2 становить близько 1000 кінських сил на тонну – більше, ніж у 1500-сильного Bugatti Chiron. Час розгону до "сотні" – менше, ніж три секунди.

Першу 'сотню' набирає менш, ніж за три секунди - фото 333399
Газонокосарка Honda встановила новий рекорд Гіннеса - фото 333402

Там же на Dekra Lausitzring команді інженерів вдалося дізнатися і можливу максимальну швидкість: вони розігнали газонокосарку до 243 кілометрів на годину.

Газонокосарка Honda встановила новий рекорд Гіннеса - фото 333398
Газонокосарка Honda встановила новий рекорд Гіннеса - фото 333400

У 2014 році перша версія Mean Mower увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найшвидша газонокосарка у світі. На полігоні IDIADA в Таррагоні, Іспанія, журналіст Пірс Ворд розігнався на ній до 187,6 кілометра на годину.

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Джерело: Motor
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