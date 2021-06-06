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На eBay майже за 100 тисяч доларів продали наггетс незвичайної форми
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На аукціоні eBay продали курячий наггетс у формі персонажа з комп'ютерної гри Among Us. Початкова ціна лота становила 99 центів, але у підсумку його вартість різко злетіла.
Так, у США на eBay за 99 997 доларів продали наггетс McDonald's, схожий на персонажа гри Among Us, пише The Verge.
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Продавець – користувач під ніком Polizna – каже, що виявив такий шматочок снека у спеціальному комбо-наборі, який був присвячений корейській групі BTS. Наггетс виставили на продаж 28 травня, його початкова вартість становила 99 центів, всього на товар зробили 184 ставки.
Термін придатності продукту складає близько 14 днів, Polizna обіцяє організувати доставку до його закінчення. Про всяк випадок продавець пообіцяв заморозити і надійно запечатати наггетс, щоб він вже точно не встиг зіпсуватися.
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