Блогер побудував з коробки розкішний котячий будинок з телевізором: відео

Мексиканський ютуб-блогер Morfologico незвичайним способом потішив свою кішку Саманту. Раніше вона жила у звичайній старій коробці, тепер же – справжньому палаці. Господар спорудив його, скориставшись упаковкою з-під купленого ним телевізора Samsung.

З коробок Eco-Package від останніх поколінь телевізорів Samsung можна споруджувати різні елементи декору і навіть меблі. До моделі Neo QLED, що придбав Morfologico, додавалася інструкція зі створення котячого будиночка. Тож він вирішив його й спорудити, виклавши ролик у мережі.

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Коли блогер побудував його, то вирішив недостатньо затишним для своєї улюблениці. Тому він озброївся ножицями, швейною машинкою та дещицею натхнення.

Блогер всіляко прикрасив звичайні картонні стінки, а місцями навіть зробив обшивку та м'яку подушечку знизу. Доповнює все це світлодіодне підсвічування і спільна з кішкою фотографія. А щоб Саманта не нудьгувала, всередині будиночка є невеликий телевізор з планшета, на якому відтворюються відео про мишей. Судячи з реакції, кішці її новий будинок припав до душі.

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