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На дорогах вперше помітили новий нуарний Bugatti: фото
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У Франції вперше помітили новий Bugatti La Voiture Noire. Два роки тому бренд показав його, як демонстраційний автомобіль, а тепер майже готова версія.
У березні 2019 року La Voiture Noire показали, як найдорожчий новий автомобіль, який коли-небудь був проданий. У Bugatti сказали тоді, що їм потрібно два з половиною роки, щоб закінчити модель, яку створять тільки у єдиному екземплярі, повідомляє Motor1.
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Схоже, Bugatti зможе виконати свою обіцянку, оскільки те, що здається виробничою версією La Voiture Noire, було помічено в місті Мольсайм. Там бачили, як суперкар їздив по дорозі загального користування. Напевно, його тестували перед доставкою своєму багатому власнику.
Цю модель створили, як сучасну інтерпретацію особистого Type 57 SC Atlantic, який загубився під час Другої світової війни, одного з перших керівників і дизайнерів компанії Жана Бугатті. La Voiture Noire коштує 11 мільйонів євро, але його продали на 5,5 мільйона євро дорожче в 2019 році.
Особливість суперкара в його кузові з ручного вуглеволокна, як у Bugatti Divo, і він використовує той же 8,0-літровий двигун W16 потужністю 1500 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту, що в Chiron і Chiron Sport.
Однак інтер'єр La Voiture Noire ще не розкритий, і можливо він буде мати значне відхилення від інших Bugatti, з огляду на його славу і ціну. Більше про автомобіль стане відомо в найближчі місяці.
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