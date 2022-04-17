На Дніпропетровщині вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети "Точка-У"

Армія Росії неодноразово запускала ракети "Точка-У" по українських містах. Одну з таких знешкодили українські вибухотехніки.

Як пишуть у ДСНС, залишки ракети знайшли поза населеними пунктами у Павлоградському районі, що на Дніпропетровщині. Туди відразу виїхала група піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

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Знешкодили ракету неподалік сіл Богданівка і Богуслав. Тож місцеві жителі 16 квітня близько 16:30 могли чути вибухи. Громадян попросили зберігати спокій, оскільки підриви виконуються експертами і є контрольованими.

Балістична ракета "Точка-У" здатна уражати ціль на відстані до 120 кілометрів. Її розробили ще у СРСР. Ця зброя є як у ЗСУ, так і в армії Росії.

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