Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

На Дніпропетровщині вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети "Точка-У"

  • 32
На Дніпропетровщині вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети "Точка-У" - фото 1

Армія Росії неодноразово запускала ракети "Точка-У" по українських містах. Одну з таких знешкодили українські вибухотехніки.

Як пишуть у ДСНС, залишки ракети знайшли поза населеними пунктами у Павлоградському районі, що на Дніпропетровщині. Туди відразу виїхала група піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

І ще: Як працює "Верба": у ЗСУ креативно привітали з Вербною неділею – відео

Знешкодили ракету неподалік сіл Богданівка і Богуслав. Тож місцеві жителі 16 квітня близько 16:30 могли чути вибухи. Громадян попросили зберігати спокій, оскільки підриви виконуються експертами і є контрольованими.

Балістична ракета "Точка-У" здатна уражати ціль на відстані до 120 кілометрів. Її розробили ще у СРСР. Ця зброя є як у ЗСУ, так і в армії Росії.

На Дніпропетровщині вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети 'Точка-У' - фото 503414

Читайте також: Вночі танки окупантів горять найкраще: ефектне відео роботи ЗСУ

пропозиції партнерів
Новини