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На дні Тихого океану знайшли тисячі таємничих дірок

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Тихий океан - фото 1
Тихий океан / mbari

На невеликій ділянці дна Тихого океану біля західного узбережжя США виявили кілька тисяч заглиблень різного розміру, походження яких до кінця невідоме.

Більші ями в середньому шириною 175 метрів і глибиною п'ять метрів, а їхня форма майже ідеально кругла. За останні кілька років фахівці MBARI та інших організацій виявили понад 5200 таких "віспин" на площі близько 1300 квадратних кілометрів. Наразі це найбільше зосередження таких об'єктів у Північній Америці.

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Нещодавно вчені досліджували дно у Каліфорнії більш детально. Фахівцям вдалося виявити тисячі дрібних ям або мікродепресій. Їхня ширина – близько 11 метрів, а глибина – близько метра. При цьому форма, на відміну від "віспин", не кругла, а витягнута.

Такі поглиблення на морському дні раніше були виявлені в інших місцях по всьому світу, і в основному їхнє походження пов'язане з викидами метану. Однак вчені не виявили жодних ознак цього газу в донних відкладеннях або у воді в цьому регіоні.

На дні Тихого океану знайшли тисячі таємничих дірок - фото 373748

На дні Тихого океану знайшли тисячі таємничих дірок - фото 373749

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Джерело: mbari
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