На даху житлового будинку помітили чорну пантеру: відео

Чорна пантера бродила по дахах будинків і заглядала у вікна у французькому місті Армантьер. На звіра рятувальникам поскаржилися місцеві жителі. Кадри цього моменту опубліковані в Twitter.

У середу, 18 вересня, жителі французького міста побачили, як велика чорна кішка ходить по карнизу другого поверху житлового будинку. Поліція оточила територію, побоюючись, що тварина може зістрибнути вниз.

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« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!!

Images ci-dessous chopées sur FB pic.twitter.com/HW0BsK4qwX — antonbundle (@antonbundle) September 18, 2019

Тварину вагою близько 20 кг і віком 5-6 місяців ветеринари ліквідували за допомогою дротика зі снодійним. Пантеру помістили в клітку і передали чиновникам з питань дикої природи, які, у свою чергу, передали звіра в "Лігу захисту тварин", де вона залишилася на ніч.

У четвер представники організації розповіли, що пантера була домашньою і не агресивною. Чорну кішку, ймовірно, віддадуть в зоопарк міста Мобеж.

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