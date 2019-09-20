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На даху житлового будинку помітили чорну пантеру: відео

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На даху житлового будинку помітили чорну пантеру: відео - фото 1

Чорна пантера бродила по дахах будинків і заглядала у вікна у французькому місті Армантьер. На звіра рятувальникам поскаржилися місцеві жителі. Кадри цього моменту опубліковані в Twitter.

У середу, 18 вересня, жителі французького міста побачили, як велика чорна кішка ходить по карнизу другого поверху житлового будинку. Поліція оточила територію, побоюючись, що тварина може зістрибнути вниз.

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Тварину вагою близько 20 кг і віком 5-6 місяців ветеринари ліквідували за допомогою дротика зі снодійним. Пантеру помістили в клітку і передали чиновникам з питань дикої природи, які, у свою чергу, передали звіра в "Лігу захисту тварин", де вона залишилася на ніч.

У четвер представники організації розповіли, що пантера була домашньою і не агресивною. Чорну кішку, ймовірно, віддадуть в зоопарк міста Мобеж.

На даху житлового будинку помітили чорну пантеру: відео - фото 356263

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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