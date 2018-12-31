На цих ретро-знімках відбувається щось дивне

Деякі з цих фотографій виглядають досить моторошно.

Розбираючи старі архіви, можна наштовхнутися на таке, що мимоволі виникає закономірне питання: "Що це таке?!"

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Оскільки описи до знімків канули в низці довгих років, залишається тільки фантазувати про те, що ж саме це було. Може бути, у наших читачів будуть якісь версії?

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