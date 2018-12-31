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На цих ретро-знімках відбувається щось дивне

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Що відбувається? - фото 1
Що відбувається? / reddit

Деякі з цих фотографій виглядають досить моторошно.

Розбираючи старі архіви, можна наштовхнутися на таке, що мимоволі виникає закономірне питання: "Що це таке?!"

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Оскільки описи до знімків канули в низці довгих років, залишається тільки фантазувати про те, що ж саме це було. Може бути, у наших читачів будуть якісь версії?

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298741

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298742

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298743

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298744

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298745

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298746

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298747

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298748

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298749

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298750

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298751

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298752

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298753

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298754

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298755

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298756

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298757

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298758

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298759

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298760

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298761

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298762

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298763

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298764

На цих ретро-знімках відбувається щось дивне - фото 298765

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Джерело: reddit
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