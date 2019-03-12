На ці смартфони варто звернути увагу в 2019 році

Samsung Galaxy S10 – один з найбільш гарячих і найбільш обговорюваних смартфонів / Galaxy-Droid

За останні кілька місяців ми отримали стільки новинок і анонсів, скільки не отримували за минулі, як мінімум, півроку. Але що з цього дійсно варте уваги?

Нижче розглянемо пристрої, які ви вже можете придбати, і пристрої, які лише готуються до виходу у найближчому майбутньому.

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Samsung Galaxy S10. Один з найбільш гарячих і найбільш обговорюваних смартфонів, доступних наразі на ринку. Апарат має 6.7-дюймовий екран, акумулятор ємністю 4500 мАг, потужний процесор, до 8 ГБ оперативної пам'яті і чудову камеру. А що ще потрібно?

Samsung Galaxy S10

LG V50 ThinQ. LG V50 ThinQ буде працювати на Snapdragon 855 в парі з 6 гігабайтами оперативної пам'яті. У комплекті також OLED-дисплей діагоналлю 6,4 дюймів. Потрійна задня камера має до 16 мегапікселів (один з модулів, інші по 12 мегапікселів), а також ультра-широкий об'єктив і систему стабілізації.

LG V50 ThinQ

Huawei Mate X. Не відстають від тенденцій і китайці. Mate X оснащений 8-дюймовим OLED-дисплеєм. Всередині акумулятор на 4000 мАг, а також процесор Kirin 980 від самої Huawei. OLED-дисплей телефону поєднує в собі, по суті, 3 функції. Коли пристрій складений, у вас є смартфон з двома екранами, де дисплей ззаду дозволяє знімати селфі основною камерою. Також можна запустити функцію спільної роботи екранів. Ну а в розкладеному стані Mate X – це планшет.

Huawei Mate X

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