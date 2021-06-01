На чому насправді будується сексуальна привабливість

Вчені прийшли до висновку, що чоловіки і жінки в цілому мають схожі пріоритети при виборі сексуальних партнерів. Але деякі моменти оцінюють по-різному

Дослідники опитали 7 325 австралійських користувачів сайтів знайомств у віці від 18 до 65 років, пише grmdaily.

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Учасників попросили оцінити за шкалою від 0 до 100 важливість дев'яти рис потенційних партнерів: вік, привабливість, статура, інтелект, освіта, дохід, відкритість, довіра і емоційний зв'язок.

Як виявилося, і для чоловіків і для жінок має велике значення статура і привабливість партнера, а також особистісні якості, що дозволяють збудувати стосунки. Однак жінки оцінили важливість віку, освіти, інтелекту, доходу, довіри і емоційного зв'язку приблизно на 9-14 пунктів вище за чоловіків. Своєю чергою чоловіки приділяли більше уваги привабливості і статурі партнерки.

Жінки оцінили важливість віку / tuestengaard

Аналіз відповідей учасників також показав, що відмінності між уподобаннями чоловіків і жінок змінюються з віком. Зокрема, чоловіки стають менш вимогливими в питаннях, що стосуються зовнішнього вигляду жінок, і більше уваги приділяють особистісним характеристикам.

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