На Childish Gambino подали до суду через плагіат у пісні This Is America

На музиканта Дональда Гловера, відомого під псевдонімом Childish Gambino, подали до суду. Його звинувачують у плагіаті в пісні "This Is America", яка свого часу наробила чимало галасу.

Про судовий позов повідомляє BBC. Відстоювати свої права зібрався репер Kidd Wes. Він стверджує, що його композиція "Made In America" була випущена двома роками раніше.

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Kidd Wes каже, що схожість двох композицій "разюча" й "очевидна для звичайного слухача". Виконавець також найняв фахівця для порівняння треків. Музикознавець заявив, "ця подібність, швидше за все, не випадкова". Kidd Wes вимагає відшкодування збитку, сума позову не заявлена. Однак позивач стверджує, що Дональд Гловер і його команда заробили "сотні мільйонів доларів" на "This Is America".

До вашої уваги дві версії пісні. Спочатку слухайте варіант від репера Kidd Wes, а потім – Childish Gambino:

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