Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

На честь ювілею Sony Walkman створили плеєр для касет з 80-х

  • 15
На честь ювілею Sony Walkman створили плеєр для касет з 80-х - фото 1

У NINM Lab створили перший в історії касетний плеєр з Bluetooth в честь 40-річного ювілею знаменитого Sony Walkman.

Інтерес пристрій викличе, перш за все, у пуристів і хіпстерів. Девайс поставляється в трьох кольорах: білий, рожевий і вечірній синій.

І ще: Apple створить революційну клавіатуру для Macbook

Новинка, на думку творців, "дає новий погляд на романтизм касетного програвача 80-х". Крім цього, відомо, що з плеєром можна використовувати бездротові навушники.

Читайте також: Huawei Mate 30 Pro: новий флагман показали на першому фото

Джерело: engadget
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
  • 01 липня, 08:00
  • 65
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 286
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1582646
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології