На честь ювілею Sony Walkman створили плеєр для касет з 80-х

У NINM Lab створили перший в історії касетний плеєр з Bluetooth в честь 40-річного ювілею знаменитого Sony Walkman.

Інтерес пристрій викличе, перш за все, у пуристів і хіпстерів. Девайс поставляється в трьох кольорах: білий, рожевий і вечірній синій.

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Новинка, на думку творців, "дає новий погляд на романтизм касетного програвача 80-х". Крім цього, відомо, що з плеєром можна використовувати бездротові навушники.

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