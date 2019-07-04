Huawei Mate 30 Pro: новий флагман показали на першому фото

У китайській соціальній мережі Weibo опублікували зображення з дизайном задньої кришки смартфона Huawei – стверджується, що це Mate 30 Pro. Компанія продовжує експерименти з оформленням модуля камери – в новому гаджеті вони розташовуються в колі.

Як видно зі знімка, у нового смартфона буде чотири основних камери, швидше за все, вони будуть трохи кращими, ніж в актуального флагмана Huawei P30 Pro – можна побачити напис про 5-кратний оптичний зум. Об'єктиви камер умістили в круглому модулі, схоже розташування є у Nokia 9 PureView, тільки у Huawei камер менше.

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В іншому про Mate 30 Pro немає інформації – які характеристики, скільки буде коштувати і коли з'явиться. Також залишається відкритим питання, чи буде новий флагман працювати на Android або Huawei вже представить свою альтернативу. Залишається тільки чекати новин від Huawei.

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