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Голос країни Коронавірус

На честь вакцини від коронавірусу назвуть рідкісний алмаз: фото

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Алмаз - фото 1
Алмаз / katerinaperez

Особливо великий алмаз буде названий на честь першої у світі зареєстрованої вакцини від COVID-19. Алмаз цей дуже рідкісний.

Як повідомляється, 100,53-каратний алмаз розміром 27,15 х 28,81 х 29,56 міліметра має форму сплощеного октаедра. Він був здобутий на розсипах Північної Якутії і має виражений світло-жовтий колір.

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"Алмази такого розміру і кольору справжнє диво природи. Тому ми прийняли рішення назвати цей видатний кристал на честь вакцини від коронавірусу, яка теж є дивом, але створеним руками вчених", – прокоментували вчені.

Зрозуміло, що жовтий алмаз вабить геологів, але проблема, як його шукати. Досі їх знаходили тільки в руслах річок, проте не вдалося відшукати корінні родовища: великі кімберлітові трубки. Як відомо, вони "транспортують" алмази з великих глибин на поверхню Землі.

Виявити жовтий алмаз складно, бо поки він погано вивчений. Не знаючи його природу, процес його народження, складно зрозуміти, за якими ознаками шукати цей камінь. А значить, геологам доводиться діяти наосліп.

На честь вакцини від коронавірусу назвуть рідкісний алмаз: фото - фото 449457

Це цікаво: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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