На честь Леді Гаги назвали комаху: вони дійсно схожі

На честь відомої співачки Леді Гаги назвали новий вид комах.

Відкриття зробив аспірант університету Іллінойсу Брендан Морріс.

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Чоловік відкрив новий вид горбаток, комах, які належать до цикад. Нова комаха отримала назву Kaikaia gaga. За словами вченого, горбатки одні з найбільш химерних комах. У нового виду спостерігається незвичайна морфологічна будова, опуклості, схожі на роги, гілки, або навіть гриби.

Також комахи часто мають яскраве забарвлення, або маскуються під листя мертвих рослин. Аспірант зазначив, що якщо має бути комаха, названа на честь Леді Гаги, то це повинна бути саме горбатка. За словами вченого, ці комахи мають "своєрідне почуття стилю" і абсолютно не схожі на інших комах.

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