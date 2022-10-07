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На червоній площі пам'ятник Бандері: Сергій Лазановський випустив "Переможну пісню"
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Сергій Лазановський RIDNYI зазначає, що "Переможна пісня" – це завершальна частина трилогії пісень-афірмацій. Слухайте мотиваційну пісню та наближайте перемогу кожен на своєму фронті!
Прем'єра пісні відбулася 4 жовтня на YouTube і вже встигла отримати тисячі переглядів та вподобайок. Ця музична композиція навіть перебуває серед пісень на вкладці "Популярне".
І ще: ROXOLANA презентувала пісню "I'm Gone" від імені дітей, яких вбили російські окупанти
Слова та музику "Переможної пісні" створювали разом Сергій Лазановський RIDNYI, Ірина Батюк та Роман Калин.
Слухачі позитивно відгукуються про цю пісню: "Вітаю з прем'єрою! Віримо в ЗСУ! Чекаємо номер 1 в ТОП 100 на YouTube. Наближаємо і чекаємо перемогу кожен на своєму фронті. Дякую за мотиваційну пісню та за україномовний контент. З нетерпінням очікую нових хітів!
", "Класна пісенька! І від слів і від музики душа радіє! Дай Боже, щоб це справдилось найближчим часом!", "Дякую тобі велике за твої пісні, за твою підтримку. Ми з побратимами, тепер завжди слухаємо твої пісні перед боями, вони нас налаштовують на Перемогу, вони надають силу духу!", "Дякуємо Вам за таку сильну пісню, а ЗСУ і всьому народу України за звільнення нашої землі від окупантів!", "Дякую за Вашу творчість! Підіймає і дух і настрій!" тощо.
Слухайте пісню Сергій Лазановський RIDNYI – Переможна пісня:
Слова пісні Сергій Лазановський RIDNYI – Переможна пісня:
Новина прилетіла в хату,
програє нам малий диктатор.
Вороги плачуть і ридають,
Та від страху завмирають.
Завелися гучно наші бетеери.
На червоній площі пам‘ятник Бандері.
Переможна пісня радісно лунає,
Бо ми цього так чекаєм.
Памятайте, що скоро...
Пр:
Переможем - не сумнівайтеся
Переможем і не здавайтеся.
Україна - ой, міцна держава!
Слава Україні Героям Слава!
До сім‘ї герої повернулись,
І до них рідні пригорнулись.
Щастя нам більшого не треба,
Щоби було мирне небо
Ми підняли в лузі червону калину,
Боремося всі за вільну Україну.
Волонтери, вояки і добровольці!
Слава нашим переможцям
Буде так зовсім скоро
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