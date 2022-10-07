На червоній площі пам'ятник Бандері: Сергій Лазановський випустив "Переможну пісню"

Сергій Лазановський RIDNYI зазначає, що "Переможна пісня" – це завершальна частина трилогії пісень-афірмацій. Слухайте мотиваційну пісню та наближайте перемогу кожен на своєму фронті!

Прем'єра пісні відбулася 4 жовтня на YouTube і вже встигла отримати тисячі переглядів та вподобайок. Ця музична композиція навіть перебуває серед пісень на вкладці "Популярне".

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Слова та музику "Переможної пісні" створювали разом Сергій Лазановський RIDNYI, Ірина Батюк та Роман Калин.

Слухачі позитивно відгукуються про цю пісню: "Вітаю з прем'єрою! Віримо в ЗСУ! Чекаємо номер 1 в ТОП 100 на YouTube. Наближаємо і чекаємо перемогу кожен на своєму фронті. Дякую за мотиваційну пісню та за україномовний контент. З нетерпінням очікую нових хітів!

", "Класна пісенька! І від слів і від музики душа радіє! Дай Боже, щоб це справдилось найближчим часом!", "Дякую тобі велике за твої пісні, за твою підтримку. Ми з побратимами, тепер завжди слухаємо твої пісні перед боями, вони нас налаштовують на Перемогу, вони надають силу духу!", "Дякуємо Вам за таку сильну пісню, а ЗСУ і всьому народу України за звільнення нашої землі від окупантів!", "Дякую за Вашу творчість! Підіймає і дух і настрій!" тощо.

Слухайте пісню Сергій Лазановський RIDNYI – Переможна пісня:

Слова пісні Сергій Лазановський RIDNYI – Переможна пісня:

Новина прилетіла в хату,

програє нам малий диктатор.

Вороги плачуть і ридають,

Та від страху завмирають.

Завелися гучно наші бетеери.

На червоній площі пам‘ятник Бандері.

Переможна пісня радісно лунає,

Бо ми цього так чекаєм.

Памятайте, що скоро...

Пр:

Переможем - не сумнівайтеся

Переможем і не здавайтеся.

Україна - ой, міцна держава!

Слава Україні Героям Слава!



До сім‘ї герої повернулись,

І до них рідні пригорнулись.

Щастя нам більшого не треба,

Щоби було мирне небо

Ми підняли в лузі червону калину,

Боремося всі за вільну Україну.

Волонтери, вояки і добровольці!

Слава нашим переможцям

Буде так зовсім скоро

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