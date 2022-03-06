На ЧАЕС перевдягнуті окупанти роздавали "допомогу" самі собі: фото

Для картинки на російському ТБ на Чорнобильській АЕС перевдягнуті окупанти роздавали допомогу самі собі. Співробітники станції просять розповсюдити інформацію про те, що жодної "допомоги" окупантів вони не приймали.

Про це повідомила у фейсбуці народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.

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Вона зазначає.що ситуація на Чорнобильській атомній електростанції залишається напруженою. При цьому нагадала, що зміна працівників на ЧАЕС у полоні окупантів вже понад 11 днів і їх годують 1 раз в день.

Вона каже, що на залізничній станції Семиходи була стара форма "Новарки" (французька фірма, яка будувала конфайнмент над 4 енергоблоком). Вороги переодягнулись в неї і самі роздавали собі гуманітарку (їжу та цигарки) під відеокамерами для сюжету російського телебачення.

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