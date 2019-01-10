CES 2019: Gillette показала станок для гоління з підігрівом

Здавалося б, що інноваційного може придумати компанія Gillette. Тим більше, коли мова йде про звичайнісіньке гоління. Виявляється, компанія не планує зупинятися та продовжує дивувати своїх відданих фанатів.

На CES 2019 Gillette представив новий відділ інноваційних продуктів GilletteLabs.

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Зокрема, була показана бритва з підігрівом. У конструкції Heated Razor є металева смужка, розташована під лезами, яка менш ніж за секунду може нагрітися до температури +45 °C (або 50 °C у залежності від обраного режиму). Тим самим, вона нагріває піну або гель, а також розпарює шкіру, роблячи гоління комфортним (це можна порівняти з обгортанням гарячим рушником). Компанія запевняє, що таким чином станок нагріває шкіру сильніше, ніж якби ви просто занурили його у гарячу воду.

Інноваційна бритва від Gillette

Вартість такої чоловічої забавки становить 160 доларів. Це вже не звичайний верстат Gillette, а досить дорогий пристрій. Heated Razor оснащений акумулятором, який заряджається від безпровідної зарядки, вбудованої у підставку. Лез не додалося, їх як і раніше п'ять.

Судячи з усього, охочих придбати такий станок для гоління буде чимало. Перш ніж привезти його на CES, Gillette у жовтні минулого року запустила краудфандингову кампанію на Indiegogo, де їй вдалося зібрати у п'ять разів більше, ніж планувалося. Користувачі, які фінансово підтримали проект, отримають Heated Razor уже в лютому. Терміни появи верстата у вільному продажі поки не відомі.

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