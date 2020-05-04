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На британській пивоварні безкоштовно роздали пиво всім охочим

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На британській пивоварні безкоштовно роздали пиво всім охочим - фото 1

Пивоварня Alnwick Brewery Company з британського графства Нортумберленд роздала безкоштовно свою продукцію абсолютно всім охочим. Зварений напій не змогли реалізувати під час карантину.

Британська пивоварня перед Великоднем зварила багато пива, однак після того, як в країні були закриті ресторани та паби, не змогла його реалізувати. Тоді власники вирішили пиво роздати практично безоплатно.

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За його словами, місцеві жителі, які хотіли безкоштовного пива, приходили в основному з пляшками з-під газованої води. Однак були й такі клієнти, хто з'явився з двома 20-літровими ємкостями.

Але співвласник підприємства Йен Робінсон попросив любителів пінного напою взамін зробити добровільні пожертвування на користь Національної служби охорони здоров'я Великобританії. Таким чином громадяни перерахували близько однієї тисячі фунтів стерлінгів.

На британській пивоварні безкоштовно роздали пиво всім охочим - фото 401742

На британській пивоварні безкоштовно роздали пиво всім охочим - фото 401743

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Джерело: cnn
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