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"На Бірлін": у Генштабі показали рівень освіти російських окупантів
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Кожного дня українські бійці роблять все, щоб наблизити перемогу. Інколи під час боротьби з загарбниками можна простежити, що у них відсутня не лише людяність, а й освіта.
Російські окупанти намагаються знищити українців, але чомусь не надто хвилюються про рівень життя у власній. І поки наші захисники без вихідних та перерви роблять все, щоб боронити Україну, то росіяни лише плюндрують все на своєму шляху. Інколи докази їх присутності на території нашої держави не тільки жахливі, а й яскраво вказують на рівень освіченості. Це підтверджують фото Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.
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Трошки про російську освіту. Історія, географія та правопис в окупантів були в фаворі... – йдеться у повідомленні, і з цим важко посперечатись, оскільки загарбники не володіють не тільки англійською, а й власною мовою.
Відзначимо, що станом на 15 жовтня армія рф втратила близько 64 700 осіб, 2524 танки та 1210 безпілотників. Загальні втрати окупантів з початку повномасштабної війни мають такий вигляд:
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