Битва дронів: як квадрокоптер ЗСУ знищив російський – відео

Український квадрокоптер відправив російський у землю / Скриншот з відео

Українські воїни щодня працюють над тим, що окупанти разом зі своєю технікою перетворювались у палаючий мотлох. І нове відео демонструє, що навіть ворожі дрони не вистоюють перед українськими.

Кількість знищеної ворожої техніки з кожним днем збільшується завдяки діям наших військових. Нещодавно бійцям Десантно-штурмових військ вдалось зменшити кількість російських дронів. На Донеччині ворожий дрон зустрівся з безпілотником ЗСУ і зазнав поразки. Відповідне відео з'явилось на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у фейсбуці.

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Завдяки вправності наших операторів, які вибрали ефективну тактику повітряного бою, ми вивели з ладу черговий засіб повітряної розвідки окупантів, – відзначив офіцер-десантник.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 13 жовтня російська армія втратила близько 2511 танків, 5167 бойових броньованих машин, 1182 БПЛА. Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення мають такий вигляд:



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