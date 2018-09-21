На базі пікапа Nissan створили обсерваторію

Компанія Nissan у співпраці з космічним агентством ESA розробила концепт Navara Dark Sky, який представляє собою мобільну обсерваторію. Представлений на Ганноверському автосалоні концепт включає пікап Navara, а також спеціальний трейлер з телескопом PlaneWave.

Цей трейлер сконструйований з урахуванням технології "інтелектуальної мобільності". Як обіцяють творці концепту, технологія допоможе вберегти інструмент від трясіння під час транспортування. Крім того, в трейлері зберігається оптимальна температура, яка не шкодить оптиці телескопа.

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Як відзначають в ESA, такі обсерваторії допоможуть астрономам доповнити дані європейського космічного телескопа Gaia, який становить детальну карту розподілу зірок Чумацького шляху.

Пікап Navara доповнили мобільною обсерваторією

Концепт Dark Sky дозволить проводити спостереження в дуже віддалених місцях, в так званих районах "темного неба", де існують кращі атмосферні умови для спостереження за зірками. Можна буде уникнути світлового забруднення, і водночасно безпечно і легко перевозити телескопи, – говорить астроном Фред Янсен, старший менедежер місії Gaia.

Трейлер оснащений батарейними блоками, які можуть забезпечувати живлення точки доступу Wi-Fi, ноутбука і передавача. Пікап при цьому обладнаний технологією ProPilot, яка допомагає визначити оптимальне місце для парковки. Також водій може бачити автомобіль і причіп з висоти пташиного польоту, використовуючи функцію Intelligent Around View Monitor.

Довжина мобільної обсерваторії становить майже 10 метрів, при цьому сам пікап Navara майже не змінився. Його, правда, обладнали червоними лампами, оскільки біле світло сильно сліпить очі.

Відзначається, що концепт Dark Sky буде переданий ESA для тривалих досліджень і не буде виставлений на продаж.

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