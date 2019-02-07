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Британку здивувало замовлене надкоротке плаття: пікантне фото

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Бетані Мур - фото 1
Бетані Мур / twitter

Студентка з Британії на ім'я Бетані Мур замовила в онлайн-магазині PrettyLittleThing чорне плаття міді-довжини з розрізом, проте отримала абсолютно не те, що очікувала.

Дівчині прийшло плаття з настільки великим розрізом, що було видно найпікантніші місця. Мур вказала, що за плаття заплатила 10 фунтів стерлінгів. В описі товару вказувалося, що наряд елегантний.

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Британку здивувало замовлене надкоротке плаття: пікантне фото - фото 306127

Дівчина показала фото сукні в мережі і підкреслила, що детально вивчила таблицю розмірів, перш ніж зробити замовлення, і помилки з її боку бути не могло.

"Я думаю, важливо, щоб розмір був точним, і дівчат не змушували б відчувати себе більше, ніж вони є насправді", – додала Мур.

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Джерело: thesun
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