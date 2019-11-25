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На Азовському морі сталася аномалія: дивіться відео
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Азовське море відступило на кілька кілометрів від берега через сильний вітер і стало виглядати, як пустеля.
В Азовському морі була зафіксована погодна аномалія, через яку вода в Таганрозькій затоці відступила від берега на кілька кілометрів.
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Так, замість водної гладі місцеві жителі побачили справжню пустелю. "Азовське море перетворилося на пустелю. Через найсильніші вітри берегова лінія в Таганрозькій затоці відсунулася углиб на кілька кілометрів", - йдеться в коментарі.
На оголеному березі залишилися мул і пісок, які замерзли через мороз.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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