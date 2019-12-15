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На аукціоні Sotheby's продали окуляри Джона Леннона

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Окуляри Джона Леннона - фото 1
Окуляри Джона Леннона / Instagram

Окуляри одного із засновників і учасників гурту The Beatles Джона Леннона були продані на аукціоні Sotheby's. Ім'я покупця не вказано.

Круглі окуляри британського музиканта Джона Леннона пішли з молотка за 183 тисячі доларів. На продаж окуляри виставив колишній водій барабанщика The Beatles Рінго Старра Алан Херринг. Хто став новим власником, не вказано.

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На аукціоні Sotheby's продали окуляри Джона Леннона - фото 374194

В описі лота йдеться, що ця пара дісталася Леннону у 1966 році, коли той готувався до ролі у фільмі Річарда Лестера "Як я виграв війну".

До Херрінга вони потрапили два роки по тому, коли музикант залишив їх на задньому сидінні автомобіля і не захотів забирати, через те, що одна лінза від'єдналася від оправи.

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Джерело: sothebys
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