На аукціоні Sotheby's продали окуляри Джона Леннона

Окуляри одного із засновників і учасників гурту The Beatles Джона Леннона були продані на аукціоні Sotheby's. Ім'я покупця не вказано.

Круглі окуляри британського музиканта Джона Леннона пішли з молотка за 183 тисячі доларів. На продаж окуляри виставив колишній водій барабанщика The Beatles Рінго Старра Алан Херринг. Хто став новим власником, не вказано.

Це цікаво: Трамп висміяв Грету Тунберг за те, що її назвали людиною року: вона не змовчала

В описі лота йдеться, що ця пара дісталася Леннону у 1966 році, коли той готувався до ролі у фільмі Річарда Лестера "Як я виграв війну".

До Херрінга вони потрапили два роки по тому, коли музикант залишив їх на задньому сидінні автомобіля і не захотів забирати, через те, що одна лінза від'єдналася від оправи.

Читайте також: Хлопець випадково дізнався, що його дівчина порноактриса