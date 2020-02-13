На аукціоні продають рідкісну приставку Nintendo Play Station за ціною Skoda Superb

Колекціонери ладні платити величезні гроші за що завгодно – від марок до рідкісних карток з покемонами, від монет до старих нерозпакованих картриджів для приставки NES. До слова, про Nintendo: консоль Nintendo Play Station, яких в усьому світі існує буквально кілька штук, вийшла на аукціон.

Рідкісний екземпляр Nintendo Play Station продається на онлайн-аукціоні Geritage Auctions, а торги почалися зі стартової ціни в $ 15 000.

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За право володіння рідкісним предметом електроніки багатії усього світу будуть боротися своїми гаманцями протягом 22 днів. На моменту написання цього матеріалу останній лот дорівнює $ 48 000. І це тільки початок.

Nintendo Play Station – це консоль, з якою багато років тому планувала дебютувати на ігровому ринку компанія Sony. Для цього вона уклала партнерську угоду з Nintendo, а приставка повинна була стати результатом співпраці двох гігантів.

Однак "Велика N" зрадила потенційного партнера, потай домовившись з корпорацією Philips про випуск CD-аддона для SNES. Цим на подальшу долю Nintendo Play Station був поставлений хрест. Історія розставила все по своїх місцях, а фізичних копій приставки NPS у світі залишилося буквально пара штук.

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