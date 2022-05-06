На аукціоні продають особисту річ Кузьми Скрябіна, гроші перекажуть на ЗСУ

Справжній легендарний артефакт з'явився на аукціоні, який збирає кошти на користь України. Реліквію передала Барбара Кузьменко, донька Кузьми Скрябіна!

Взяти участь в аукціоні можна до 7 травня, стартова ціна була 2 000 гривень, проте триває запекла боротьба. Головний лот – футболка, у якій Кузьма часто виступав на концертах, зокрема на фестивалі "Файне місто" у 2014 році, коли розпочалася війна.

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"Друзі, ми з родиною вирішили передати на аукціон футболку мого батька. В ній він запалював концерти ще в далекому 2014 році. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ та медикаменти для тих, хто їх потребує. Все буде Україна!" – прокоментувала донька Кузьми Барбара.

Кошти, які отримають від продажу футболки, витратять на авто для ЗСУ та перекажуть до Благодійного Фонду ім. Кузьми Скрябіна, який займається закупівлею медикаментів і медичного устаткування для потреб військових та цивільного населення.

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