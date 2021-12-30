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На аукціон виставили унікальний Chevrolet з двома двигунами

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Chevrolet Camaro з двома двигунами - фото 1
Chevrolet Camaro з двома двигунами / barrett-jackson

Незвичайний Chevrolet Camaro 1968 виставили на аукціон Barrett-Jackson в Скоттсдейлі. Крім цього, що цей лот може зацікавити історичною цінність та мінімальним пробігом, у нього ще й дуже незвичайна конструкція.

Автомобіль є виставковим екземпляром, створеним компанією Chevrolet для автошоу Motorama 1968 року. Він є макетом моделі Camaro 1969 модельного року з взаємозамінною передньою частиною, йдеться на сайті аукціонного будинку.

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На виставковому стенді за допомогою електроприводу передня частина машини з двигуном змінювалася з базової шестициліндрової моделі на RS/SS 350 V8 одним натисканням кнопки. Крім того, щоб полегшити відвідувачам "знайомство" з машиною, Camaro зняли двері. Таких макетів було виготовлено лише два.

На аукціоні можна купити повний комплект із двома двигунами, але оригінальним є лише V8. На жаль, попередній власник не особливо дбав про рядну шістку і викинув її. Проте після 10 років пошуків було знайдено та відреставровано аналогічний двигун у розрізі, який використовувався GM у рекламних цілях.

Автомобіль добре зберігся, але не реставрувався, щоб зберегти оригінальний вигляд 60-х. На одометрі машини лише 4 кілометри.

На аукціон виставили унікальний Chevrolet з двома двигунами - фото 490118
На аукціон виставили унікальний Chevrolet з двома двигунами - фото 490119
На аукціон виставили унікальний Chevrolet з двома двигунами - фото 490120
На аукціон виставили унікальний Chevrolet з двома двигунами - фото 490121
На аукціон виставили унікальний Chevrolet з двома двигунами - фото 490117
На аукціон виставили унікальний Chevrolet з двома двигунами - фото 490115
На аукціон виставили унікальний Chevrolet з двома двигунами - фото 490116

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