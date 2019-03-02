На Atlas Weekend виступить легендарний гурт

У 2019 році на Atlas Weekend виступлять 16-разові номінанти "Греммі", а також рекордсмени чарту Billboard. Мова йде про шалено популярний колектив Black Eyed Peas.

Відповідну заяву на своїй сторінці у Facebook зробили організатори музичного фестивалю Atlas Weekend.

І ще: Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення

Зазначимо, що фестиваль чекає на слухачів з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. Сам же американський гурт Black Eyed Peas – уже другий хедлайнер фестивалю. Раніше стало відомо, що до Києва приїдуть The Chainsmokers.

Black Eyed Peas виступить на Atlas Weekend

Нагадаємо, що Black Eyed Peas уже виступали у Києві. Своїм концертом вони тішили прихильників у 2006 році.

Колектив Black Eyed Peas з Лос-Анджелеса уперше посів першу сходинку (вибачте за тавтологію) Billboard Hot 100 у квітні 2009 року. Цьому посприяв сингл "Boom Boom Pow" з п'ятого студійного альбому The E.N.D. Загалом на рахунку гурту 7 студійних платівок.

Читайте також: Пузік, як у Тік: мережу підкорила нова пародія на кліп Каменських