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На арці ЧАЕС засяяв гігантський прапор України: фотофакт
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Уночі 23 серпня до Дня прапора України та Дня Незалежності прапор нашої країни засяяв на об'єкті "Арка" (Новий безпечний конфайнмент). Це найбільша рухома споруда у світі, зведена над зруйнованим реактором 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.
Над світловою інсталяцією прапора України працювали митці проєкту ARTEFACT.
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На Арці засяяли також прапори понад 40 країн-донорів і країн-вкладників фонду "Укриття", які брали участь у зведенні НБК. Це творці зробили на знак подяки та поваги.
Зазначимо, що НБК "Арка" – масивна металева конструкція висотою 110 метрів. У довжину вона сягає 165 метрів.
Світлові інсталяції в цю ніч з'явились не лише на "Арці", а й на інших спорудах Зони Відчуження: оглядовому колесі у Прип’яті та Градирні.
Зауважимо, що проєкт ARTEFACT не вперше привертає увагу до Чорнобиля. Усе це робиться для того, аби люди могли переосмислити його як національну травму та мали можливість сформувати нове сучасне сприйняття цієї аварії в Україні та світі. Митці хочуть, аби люди глянули на Чорнобильську проблему не лише крізь призму найбільшої техногенної, а й інформаційної та соціальної катастрофи, плоди якої ми поживаємо й досі.
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