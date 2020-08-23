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На арці ЧАЕС засяяв гігантський прапор України: фотофакт

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Прапор України спроєктували на арку в ЧАЕС - фото 1
Прапор України спроєктували на арку в ЧАЕС

Уночі 23 серпня до Дня прапора України та Дня Незалежності прапор нашої країни засяяв на об'єкті "Арка" (Новий безпечний конфайнмент). Це найбільша рухома споруда у світі, зведена над зруйнованим реактором 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Над світловою інсталяцією прапора України працювали митці проєкту ARTEFACT.

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На Арці засяяли також прапори понад 40 країн-донорів і країн-вкладників фонду "Укриття", які брали участь у зведенні НБК. Це творці зробили на знак подяки та поваги.

Зазначимо, що НБК "Арка" – масивна металева конструкція висотою 110 метрів. У довжину вона сягає 165 метрів.

На арці ЧАЕС засяяв гігантський прапор України: фотофакт - фото 421623

Світлові інсталяції в цю ніч з'явились не лише на "Арці", а й на інших спорудах Зони Відчуження: оглядовому колесі у Прип’яті та Градирні.

Зауважимо, що проєкт ARTEFACT не вперше привертає увагу до Чорнобиля. Усе це робиться для того, аби люди могли переосмислити його як національну травму та мали можливість сформувати нове сучасне сприйняття цієї аварії в Україні та світі. Митці хочуть, аби люди глянули на Чорнобильську проблему не лише крізь призму найбільшої техногенної, а й інформаційної та соціальної катастрофи, плоди якої ми поживаємо й досі.

На арці ЧАЕС засяяв гігантський прапор України: фотофакт - фото 421620

На арці ЧАЕС засяяв гігантський прапор України: фотофакт - фото 421621

На арці ЧАЕС засяяв гігантський прапор України: фотофакт - фото 421622

На арці ЧАЕС засяяв гігантський прапор України: фотофакт - фото 421624

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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