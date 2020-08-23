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Гімн у виконанні Джамали на відкритті найбільшого прапора України зворушив мережу: відео

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Джамала - фото 1
Джамала / instagram

У Києві відбулася урочиста церемонія підняття найбільшого та найвищого в Україні державного прапора, у рамках якої Джамала виконала державний гімн України. Ця подія приурочена до Дня прапора. З 2009 року його щорічно святкують 23 серпня по всій країні.

На церемонії популярна співачка кримськотатарського походження Джамала а капела виконала гімн України. Для заходу артистка вибрала ефектний наряд. На сторінці в Instagram виконавиця поділилася серією знімків, на яких постала у білосніжному костюмі, що складається зі штанів і топа з рукавами-ліхтариками.

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"Я без зайвого пафосу вважаю, що гімн – це дуже важлива пісня кожної країни. Немає країни без гімну і прапора. Коли подорожую по країнах Європи чи Туреччини, із захопленням помічаю, що майже на кожному балконі, в кожному кафе висять акуратні красиві прапори. Наші державні символи – це краса країни, її шарм. І це аксіома, що поважати їх повинен кожен!" – прокоментувала зірка.

Флагшток встановлений на території меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні", біля монумента "Батьківщина-мати".

Гімн у виконанні Джамали на відкритті найбільшого прапора України зворушив мережу: відео - фото 421503

Гімн у виконанні Джамали на відкритті найбільшого прапора України зворушив мережу: відео - фото 421502

Гімн у виконанні Джамали на відкритті найбільшого прапора України зворушив мережу: відео - фото 421504

Гімн у виконанні Джамали на відкритті найбільшого прапора України зворушив мережу: відео - фото 421505

Гімн у виконанні Джамали на відкритті найбільшого прапора України зворушив мережу: відео - фото 421506

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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