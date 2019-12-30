На Apple подали в суд через Apple Watch

Американський кардіолог вимагає від Apple компенсацію за використання запатентованої технології.

Кардіолог і викладач медичної школи в Нью-Йоркському університеті Джозеф Візель звернувся до суду в Брукліні зі скаргою на Apple.

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Візель стверджує, що компанія Apple використовувала у своєму годиннику запатентовану їм технологію виявлення нерегулярного серцебиття. Доктор вважає, що Apple Watch порушують його патент і вимагає компенсації.

У патенті доктора мова йде про використання фотоплетізмограми для вимірювання частоти биття серця. Аналогічну технологію використовує і годинник Apple. За словами Візеля, він намагався зв'язатися з компанією щодо прав на використання технології ще у 2017 році, проте провести переговори з Apple не вийшло.

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