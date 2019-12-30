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На Apple подали в суд через Apple Watch

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Apple Watch - фото 1
Apple Watch / 3dnews

Американський кардіолог вимагає від Apple компенсацію за використання запатентованої технології.

Кардіолог і викладач медичної школи в Нью-Йоркському університеті Джозеф Візель звернувся до суду в Брукліні зі скаргою на Apple.

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Візель стверджує, що компанія Apple використовувала у своєму годиннику запатентовану їм технологію виявлення нерегулярного серцебиття. Доктор вважає, що Apple Watch порушують його патент і вимагає компенсації.

У патенті доктора мова йде про використання фотоплетізмограми для вимірювання частоти биття серця. Аналогічну технологію використовує і годинник Apple. За словами Візеля, він намагався зв'язатися з компанією щодо прав на використання технології ще у 2017 році, проте провести переговори з Apple не вийшло.

На Apple подали в суд через Apple Watch - фото 377299

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Джерело: 3dnews
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