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На Android з'явилася нова крута функція від Google: власники iPhone позаздрять
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В Android вже давно є функція "розумного виділення" тексту, що дозволяє швидко виконувати з ним різні дії. Наприклад, можна перекласти невідому фразу, зателефонувати за обраним номером або знайти адресу на картах. Тепер же функціонал розширився.
ЗМІ повідомляють про те, що клавіатура Google отримає ще одну корисну опцію, яка полегшить життя користувачам смартфонів.
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Як помітили співробітники Android Police, при виділенні на Android-пристроях тексту з різними фізичними величинами тепер у спливаючому вікні з'являється пропозиція про конвертацію. Наприклад, можна перевести милі на годину в кілометри на годину, дюйми у метри або євро в долари.
Функція підтримує конвертацію валют, об'єму, відстані, ваги й інших значень. Працює це по всій системі й у різних додатках, але для виконання перекладу відкривається програма Google, де можна вибрати, в яку одиницю потрібно перевести вказану величину.
Можливо, функція поки ще доступна не у всіх користувачів, як це часто буває з усіма нововведеннями Google. Але ви вже можете перевірити. Раптом ви одними з перших зможете користуватися розширеним функціоналом клавіатури.
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