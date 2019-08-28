На Android і iOS з'явиться нова гра про Маріо

Франшиза про знаменитого італійського водопровідника Super Mario поповниться ще однією грою, яка вийде не на гральних приставках, а на мобільних пристроях Android і Apple iOS. Mario Kart Tour буде безкоштовною і з'явиться вже зовсім скоро – 25 вересень.

Компанія Nintendo оголосила, що нова гра буде називатися Mario Kart Tour і з'явиться на мобільних платформах менш, ніж через місяць – 25 вересня і буде повністю безкоштовною. Гра вже доступна в магазині Google Play для попередньої реєстрації.

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Buckle up, because #MarioKartTour will be available on 9/25. Follow @mariokarttourEN for more information heading into the game's release. pic.twitter.com/1V0njTVWRx — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 27 серпня 2019 р.

Mario Kart Tour являє собою адаптовану під смартфони знамениту серію ігор Mario Kart – гоночну аркаду у вигляді спін-офф до серії Super Mario, яка вже налічує 8 частин. Мобільна версія буде грунтуватися на останній частині Mario Kart 8 Deluxe, що вийшла на Nintendo Switch у 2017 році, з усіма ігровими елементами. Однак мобільна версія отримає спрощену графіку.

Nintendo заявляє, що події в Mario Kart Tour дозволять гравцям здійснювати гонки по трасах, навіяним такими місцями, як Нью-Йорк, Токіо і Париж. Гравці зможуть вибрати гонщиків з усієї ігрової серії Nintendo, транспортні засоби та планери, які будуть використовуватися в гонках на різних трасах, включаючи як наявні, так і нові, спеціально розроблені для мобільних платформ.

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