Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками 1 вересня

На Android і iOS з'явиться нова гра про Маріо

  • 15
Mario Kart Tour - фото 1
Mario Kart Tour / techradar

Франшиза про знаменитого італійського водопровідника Super Mario поповниться ще однією грою, яка вийде не на гральних приставках, а на мобільних пристроях Android і Apple iOS. Mario Kart Tour буде безкоштовною і з'явиться вже зовсім скоро – 25 вересень.

Компанія Nintendo оголосила, що нова гра буде називатися Mario Kart Tour і з'явиться на мобільних платформах менш, ніж через місяць – 25 вересня і буде повністю безкоштовною. Гра вже доступна в магазині Google Play для попередньої реєстрації.

Це цікаво: Пародія на GTA в реальному житті підриває мережу: відео

Mario Kart Tour являє собою адаптовану під смартфони знамениту серію ігор Mario Kart – гоночну аркаду у вигляді спін-офф до серії Super Mario, яка вже налічує 8 частин. Мобільна версія буде грунтуватися на останній частині Mario Kart 8 Deluxe, що вийшла на Nintendo Switch у 2017 році, з усіма ігровими елементами. Однак мобільна версія отримає спрощену графіку.

Nintendo заявляє, що події в Mario Kart Tour дозволять гравцям здійснювати гонки по трасах, навіяним такими місцями, як Нью-Йорк, Токіо і Париж. Гравці зможуть вибрати гонщиків з усієї ігрової серії Nintendo, транспортні засоби та планери, які будуть використовуватися в гонках на різних трасах, включаючи як наявні, так і нові, спеціально розроблені для мобільних платформ.

Читайте також: У США назвали найпопулярнішу відеогру липня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
  • Вчора, 14:10
  • 870
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 968
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1715165
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології