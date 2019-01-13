Фотографи зняли Land Rover Discovery Sport під час тестів

Фотошпигуни застали на випробуваннях чергову новинку. Цього разу Land Rover почав випробування оновленого кросовера Discovery Sport, який повинен з'явитися у 2020 році.

Оновлений Land Rover Discovery Sport близький до дебюту, оскільки модернізована модель вже вийшла на дорожні випробування. Прототипи тестують як в спекотних умовах, так і на морозі. Фотошпигуни застали кілька автомобілів в камуфляжі на Полярному колі, де інженери щосили ганяють машини на холоді.

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У будь-якому випадку, машина серйозно замаскована і можна відзначити очевидні зміни в дизайні фар, перероблені повітрозабірники в передньому бампері, а також зміни в ліхтарях і задньому бампері.

Значно важливіше, що оновлення Discovery Sport має принести перероблену ходову частину, яка дозволить розмістити компоненти гібридної силової установки. Ну і не виключено, що інтер'єр буде зроблений у стилістиці нового Evoque.

У продажі рестайлінговий кросовер повинен з'явитися у 2020 році, але прем'єра моделі очікується до кінця 2019 року. З іншого боку, вже у 2022 році може з'явитися повністю новий Land Rover Discovery Sport.

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